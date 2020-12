Nasce il gruppo "Fossano in Azione": Gianfranco Dogliani e Matteo Blengino i coordinatori

Gianfranco Dogliani dichiara: “Ringrazio il deputato Enrico Costa per la fiducia riposta nella mia persona. Dopo la mia lunga militanza in Consiglio Provinciale e in Consiglio Comunale, ritengo che una persona civile e intelligente debba considerarsi a disposizione dei cittadini sempre e che si possa fare politica anche fuori dalle istituzioni. Per questo ho deciso di aderire al progetto di Carlo Calenda, che con il suo pragmatismo e la sua competenza oggi rappresenta, secondo me, l’area liberale e moderata che può convogliare quegli elettori che non si sentono rappresentati dai populismi di destra e sinistra. A Fossano vogliamo portare avanti un percorso di ascolto e di proposta, non solo sulle tematiche di carattere nazionale, ma anche sulle questioni di carattere locale. Il nostro auspicio è quello di coinvolgere persone competenti ed entusiaste in questo gruppo, l’unica strada per costruire, insieme, un progetto liberale che possa dare risposta alle grandi sfide che ogni giorno ci attendono”.