La Granda piange Daniela Vineis, lungimirante, prima e storica direttrice del Consorzio Monviso Solidale

Saluzzo piange la scomparsa di Daniela Vineis, scomparsa all’età di solo 63 anni.



A piangere la scomparsa della Vineis - da tempo malata - forse è più corretto scrivere siano le terre del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese, dove Daniela è stata la prima direttrice del Consorzio Monviso Solidale, il consorzio socio assistenziale che assiste anziani, famiglie, minori e disabili in difficoltà.



Incarico ricoperto per molti anni: Daniela Vineis ha infatti diretto il “Monviso Solidale”, dopo esser stata direttrice del settore sociale dell'USSL 63, l’Unità sociosanitaria del saluzzese.



A tracciare un ricordo della dottoressa Vineis, su Facebook, è Gigi Bollati, già dipendente del Consorzio Monviso Solidale.



“Non mi è mai successo - scrive Bollati - di desiderare che muoia presto un anno, però in quest'anno si sono susseguiti troppi lutti.Adesso anche Daniela Vineis. Ho un grande debito di riconoscenza nei suoi confronti. Quando era stata chiamata a dirigere il settore sociale dell'unità sociosanitaria 63 del saluzzese, aveva dovuto vincere molte resistenze per dare autonomia al settore e garantirne le risorse.Quando poi aveva previsto addirittura una pianta organica autonoma le avevano dato della visionaria, quanto meno. Era una novità inedita. Ricordo che, da dipendente provinciale, collaboravo con l'Ussl, ma la Provincia non mi consentiva di cambiare ente, non si fidavano della lungimiranza di Daniela. L'ha spuntata lei ed ha creato una pianta organica attingendo da chi lavorava nel settore presso comuni, comunità montane e provincia. Ma il suo capolavoro è stata la creazione di uno dei primi e più ampi consorzi socioassistenziali, il Monviso Solidale. Lo stimolo maggiore lo dava il suo entusiasmo ed il suo coraggio.Ricordo, in particolare, un suo consiglio: nella pubblica amministrazione si può fare ciò che è esplicitamente previsto o tutto ciò che non è vietato, io preferisco questa seconda interpretazione. Grazie a questo approccio, abbiamo avviato servizi e modalità lavorative che solo molti anni dopo sarebbero state previste dal legislatore nazionale e regionale. Gliene sarò sempre riconoscente...”.



Daniela Vineis era nipote di Manlio Vineis, avvocato saluzzese, parlamentare alla Camera dei deputati nella VI e VII legislatura ed amministratore locale a Saluzzo e Paesana scomparso nel 2016 all’età di 88 anni. La Vineis lascia il marito Giovanni Aimone, medico per molto tempo in servizio all’ospedale civile di Saluzzo, da poco in pensione, le figlie Benedetta e Silvia, il fratello Paolo.



I funerali verranno celebrati, con rito civile, martedì 22 dicembre, alle 10, nella scuderia A della caserma Mario Musso di Saluzzo.