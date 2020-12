Quattro persone intossicate dal monossido di carbonio, nella notte, a Ostana

Ingente mobilitazione di soccorsi, questa notte, a Ostana, per trarre in salvo quattro persone rimaste intossicate dal monossido di carbonio.



L’allarme è scattato intorno alle 3, in località Bernardi, a monte del capoluogo.

A giungere sul posto in prima battuta sono state l’automedica e l’ambulanza dell’emergenza sanitaria 118 partite da Paesana.



Successivamente, sono arrivati in alta Valle Po le squadre dei Vigili del fuoco da Barge e Saluzzo, e una seconda ambulanza del 118, partita da Barge.



All’arrivo dei soccorritori, tutte e quattro le persone rimaste intossicate erano già riuscite ad uscire dall’abitazione.



Il medico intervenuto sul posto, dopo le prime cure, ne ha disposto il trasferimento immediato presso il Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano. Tutti con codice verde, di bassa gravità: fortunatamente nessuno sarebbe infatti in pericolo di vita.



Alla base dell’intossicazione da monossido, stando a quanto emerso dai primi rilievi dei Vigili del fuoco, pare esserci un malfunzionamento della canna fumaria.