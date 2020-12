Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Sassuolo 3-0, il regalo di coach Delmati: "Buon Natale ai tifosi, a Mondovì e alle pumine" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì vola in campionato! Dopo tre vittorie consecutive in trasferta, è arrivato anche il quarto successo casalingo in altrettante gare disputate. Il 3-0 inflitto al Green Warriors Sassuolo consente al Puma di superare a pieni voti un ulteriore esame di maturità.

Avere la meglio delle Emiliane non rappresentava di certo una passeggiata, ma coach Delmati ha saputo motivare le pumine e le ragazze hanno risposto nel modo migliore possibile. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni del tecnico del Puma Davide Delmati, che ha approfittato dei nostri microfoni per rivolgere gli auguri di Natale ai tifosi e alle pumine: