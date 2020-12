Volley A2/F: Un Puma formato "tsunami" si abbatte sul Sassuolo! La Lpm Bam Mondovì travolge il Green Warriors per 3-0

La Lpm Bam Mondovì è una macchina schiacciasassi! Anche il Green Warriors Sassuolo è costretto ad alzare bandiera bianca nonostante abbia lottato con tutte le proprie forze. Un Puma dalle doti difensive eccellenti, con una Giulia De Nardi praticamente perfetta. Anche il attacco tanta concretezza con Taborelli, Tanase e Hardeman brave e sempre sul pezzo. Insomma un perfetto regalo di Natale per i tifosi monregalesi.

Il Sassuolo è sceso in campo senza la centrale Federica Busolini, fermata da un lieve infortunio. Le Emiliane hanno messo in mostra tutte le loro qualità. Il gioiellino Ekaterina Antropova ha confermato di essere un astro nascente della pallavolo ed il gioco delle Emiliane è costruito ovviamente per esaltarne le sue qualità. Molto positiva anche la prestazione dell’ex Karola Dhimitriadhi.

PRIMO SET: Prima azione convulsa e combattuta che porta il Sassuolo avanti 1-0. Ritmi subito altissimi, e la Lpmva in vantaggio sul 4-2. L’approccio al match delle pumine è ottimo, con una difesa monregalese in gran giornata. Il Puma vola sul 10-6. Time-out chiesto da coach Barbolini. Le ospiti reagiscono e con Salinas Candela e Dhimitriadhi recuperano tre lunghezze, portando lo score sul 13-12. Il Puma torna a spingere e dopo l’ace di Veronica Taborelli allunga sul 16-12. Nuovo time-out di coach Barbolini. Dopo l’ace di Beatrice Molinaro si arriva sul 20-14. L’Antropova sfodera la sua forza e Sassuolo recupera tre lunghezze. Sul 20-17 questa volta è coach Delmati a chiedere il time-out. Il muro monregalese torna ad arginare l’opposto di Sassuolo ed il Puma scappa via sul 23-18. Poco dopo l’attacco vincente di Alice Tanase chiude i giochi del primo set, fissando il punteggio sul 25-19.

SECONDO SET: Si riparte con l’errore al servizio di Leah Hardeman. Ospiti avanti sullo 0-2. Pumine meno determinare rispetto il set precedente. Doppio ace di Antropova e Sassuolo che tenta la fuga sul 3-8. La Lpm prova a reagire e si avvicina a due lunghezze dalle avversarie. Sul punteggio di 8-12 coach Delmati interrompe il gioco e chiama il time-out. Si torna in campo e Sassuolo conquista altri due punti. Il muro delle Emiliane è solido e la Green Warriors mantiene cinque lunghezze di vantaggio sul 12-17. Ace di Molinaro e punteggio sul 16-18. Time-out chiesto da un Barbolini preoccupato dal recupero delle pumine, quando il tabellone indica il 18-19. Si rientra in campo ed il Puma ritrova caparbiamente la parità. Nuovo time-out di coach Barbolini con la Lpm avanti 20-19. Qualche imprecisione di troppo delle Emiliane frutta un vantaggio di due lunghezze delle pumine. Sul punteggio di 23-22 è coach Delmati a chiamare il time-out. Arriva un giallo per Sassuolo. La Lpm spreca due set-point. Si va avanti ai vantaggi. Il Puma trova la zampata vincente e chiude il set sul 26-24.

TERZO SET: Molinaro schiaccia a terra il primo punto. Squadre in parità sul 3-3. Sale in cattedra Leah Hardeman ed il Puma avanza sul 8-5. Cartellino giallo anche per le pumine. Dopo l’attacco vincente dell’Antropova il vantaggio monregalese si assottiglia a una sola lunghezza. Sul 17-13 arriva il time-out di coach Barbolini. Il tecnico delle Emiliane si ripete sul 22-15, con le pumine agguerrite e con la voglia di chiudere il match. Sul 24-17 sono sette i match point della Lpm. Le ospiti recuperano due lunghezze, ma alla fine devono abbandonare le velleità di rimonta. Il Puma, infatti, chiude il match sul 25-20.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. 1° Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pelloni, Falcone, Zojzi, Salinas Candela, Pasquino, Aliata, Dhimitriadhi, Fornari, Spinello, Magazza, Bisegna, Ferrari, Civitico, Antropova. 1° Allenatore: Enrico Barbolini; 2° All. Filippo Guidotti.

ARBITRI: 1° Marco Pasin (Torino); 2° Stefano Nava (Monza-Brianza); Referto Elettronico: Daniele Aimale