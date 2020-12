Volley A2/M: I Galletti ci prendono gusto! Il Vbc Synergy Mondovì espugna Cantù per 3-1

Il Vbc Synergy Mondovì ottiene la sua prima vittoria in trasferta. In casa della Libertas Cantù, i Galletti di Barbiero ritrovano smalto, determinazione ed una prestazione di gruppo che lascia ben sperare per il proseguo della stagione. Un successo in rimonta che vale tre punti e che consente al Vbc di agganciare la zona play-off.

Galletti presi per mano dall’opposto Matteo Paoletti (20), il migliore tra i Biancoblù. Determinante l’apporto del neo palleggiatore Pedro Luiz Putini, all’esordio assoluto con i Galletti. Il Brasiliano ha garantito qualità ed equilibrio al gioco del Vbc. Positive anche le prove dell’ex Roberto Cominetti (12), di Roberto Festi (8) e di Alberto Marra (9). Nei padroni di casa, invece, buona prova per Matheus Motzo (24) e per l’ex Matteo Bertoli (15).

La partenza dei Galletti non è stata delle migliori, con la squadra lombarda abile a trovare i pertugi giusti, soprattutto grazie agli attacchi di Matheus Motzo. E così il primo set ha visto Cantù avere la meglio per 25-19.

Nel secondo set arriva la reazione dei Galletti, trascinati da un Matteo Paoletti più incisivo. I Biancoblù di Barbiero riescono a controllare gli avversari fino al termine del set, chiuso sul 22-25.

Anche nel terzo set i Galletti sono apparsi determinati. Fondamentale per il Vbc la gestione della fase finale del parziale, dove i padroni di casa hanno provato a recuperare il distacco. Un videocheck ha riportato gli uomini di Barbiero a +3, per poi chiudere il parziale sul 21-25.

Nel quarto set ancora Galletti che spingono e accumulano un cospicuo vantaggio. La squadra lombarda tenta una disperata rimonta, ma il distacco è ormai incolmabile. Cantù annulla due match-point, ma alla fine un ottimo Alberto Marra chiude parziale e match, fissando il punteggio sul 15-25.