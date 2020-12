Biglietti di auguri di Natale per gli ospiti delle rsa di Cuneo: li hanno disegnati 350 bambini del comprensivo di corso Soleri

Bella iniziativa di un gruppo di insegnanti di religione delle scuole primarie dell’istituto comprensivo corso Soleri, la Garelli di corso Soleri a Cuneo e “Bernard Damiano” di San Rocco Castagnaretta. I docenti, prendendo spunto da un’idea di quattro ragazzini cuneesi e con il sostegno della dirigente Aurora Zitano, hanno coinvolto nella preparazione di cartoline natalizie dirette agli anziani 18 classi, dalla terza alla quinta, per un totale di circa 350 ragazzi.

Ad ogni nonno e nonna ospiti delle residenze cittadine (“Mater Amabilis di viale Angeli, S. Antonio di corso Nizza, Casa Famiglia di corso Dante) verrà recapitata una busta contenente gli auguri natalizi.

Gli allievi, racconta un insegnante, hanno accolto con entusiasmo la proposta e si sono subito adoperati a formulare frasi incastonate in cartoncini colorati con pastelli e pennarelli, a materializzare colori per articolare un pensiero rivolto ai nonni.

Un’iniziativa solidale per rompere l’isolamento causato dall’emergenza sanitaria in atto, che si concretizzerà con la consegna dei biglietti, punto di partenza per un possibile incontro futuro.