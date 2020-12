I Servizi culturali del Comune di Alba augurano Buone Feste con una piccola storia di Natale

Il canale YouTube “Alba Cultura Eventi” si arricchisce del video inedito dal titolo “Lo senti… il Natale?”, un cortometraggio che valorizza i quattro servizi culturali comunali: il Teatro Sociale “G. Busca”, la Biblioteca Civica “G. Ferrero”, il Museo Civico “F. Eusebio” e l’Istituto Musicale “L. Rocca”.

In una città vuota e desolata, una bambina di 8 anni, insieme al suo fedele cagnolino, cerca l’atmosfera del Natale che sembra essersi persa. La troverà attraversando quattro luoghi speciali, capaci di scaldarle il cuore e illuminare le vie. Una piccola storia di Natale che vuole trasmettere un messaggio di speranza per il nuovo anno, nell’attesa di una riapertura piena e completa dei luoghi di cultura, ed essere l’occasione per augurare buone feste alla cittadinanza.

Il video verrà lanciato anche sulle pagine Facebook @Città di Alba e @Alba Cultura Eventi e andrà ad unirsi alle proposte culturali per tutte le età pubblicate dall’Assessorato alla Cultura.

“Con questo cortometraggio vogliamo essere vicini a tutte le famiglie – dice l’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa - Augurandoci che la cultura possa illuminare questo Natale, speriamo di accogliervi al più presto nei nostri spazi con nuove iniziative per grandi e piccini.”