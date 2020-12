La Biblioteca di Alba arriva nelle case di tutti i bambini con una lettera e una cartolina

Una lettera e una cartolina di buone feste, è così che la Biblioteca Civica “G. Ferrero” ha pensato di raggiungere tutti i bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni che abitano ad Alba.

In questi giorni sono state spedite circa 1.200 lettere che raccontano ai bambini i servizi offerti dalla Biblioteca anche durante questo periodo così complicato: le tante video letture che si trovano sia sul canale YouTube Alba Cultura Eventi che sul sito del Comune ed il catalogo digitale MLOL (alba.medialibrary.it), dove si possono prendere in prestito e-book e audiolibri adatti anche ai bambini frequentanti la scuola primaria (iscrizione gratuita telefonando al numero 0173 292468 o scrivendo a prestito@comune.alba.cn.it).

Con questa iniziativa la Biblioteca desidera far scoprire ai bambini di Alba ciò che di bello ha da offrire, non solo a quelli che già l’hanno frequentata con il progetto Nati per Leggere, ma anche a quelli che ancora non la conoscono.

Si ricorda che la Biblioteca ha riaperto al pubblico, ma solo su prenotazione. E’ quindi possibile scegliere i libri telefonando al numero 0173 292468 o mandando una mail a prestito@comune.alba.cn.it e poi passare a ritirarli negli orari concordati con la Biblioteca stessa.