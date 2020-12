Premio alla Buona Volontà per lo scrittore Mauro Rivetti e il maestro pasticcere Beppe Sacchero

Pariamo del maestro pasticcere Beppe Sacchero, titolare dell’omonima pasticceria in Canale d’Alba, per i suoi dolci realizzati con materie prime selezionate, che esprimono la passione per la sua terra ed in particolare con l’ultima creazione: il “dolce RoLa”, che racchiude le forme ed i sapori del Roero e della Langa, realizzato su indicazioni dello scrittore albese Mauro Rivetti, autore di romanzi gialli, che è stato premiato per il particolare stile di scrittura, dove i paesaggi di Langa e Roero diventano lo sfondo ideale in cui vengono ambientati avvincenti romanzi gialli, tra i quali “Alba di un delitto” e “Tartufi e delitti”, che stanno destando molto interesse tra gli amanti del genere thriller.