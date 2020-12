Un ricordo di Corrado Ambrogio: "Mondovì da oggi è più povera, Di te ci resta il bello che hai creato"

Si è spento all'ospedale di Cuneo, all'età di 63 anni, Corrado Ambrogio, noto artista della Granda.

Laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, era apprezzato come pittore e scultore in tutta la provincia che, nel corso degli anni, ha ospitato in più occasioni le sue mostre. Artista ma non solo, infatti era anche docente all'Istituto "Cigna" di Mondovì dove insegnava disegno tecnico.



Mondovì da oggi è più povera, umanamente e culturalmente, anche se di te ci resta tutto quel “bello” che hai creato. Onore a te!

A ricordarlo un suo compagno e amico di vecchia data, nonché collega al Cigna,

Il tuo percorso di crescita è sempre stato molto coerente e sequenziale, personale anche se sempre attento all’evoluzione culturale della realtà.

Hai sviluppato scenari molto diversi nel tuo excursus artistico. Mi ricordo le tue prime opere post-impressioniste sotto la guida di Gino Zanat, che già colpivano per la loro originalità e che trovavo molto valide e pregnanti. Poi le fasi successive con un avvicinamento progressivo all’informale ed all’astratto, per arrivare infine ad un sublimazione dai temi naturalistici e alla tua insoddisfazione della superficie bidimensionale della tela.

La scultura è stata una scoperta che ha completato la tua esperienza artistica, il tuo grande amore maturo, in cui sei riuscito a concretizzare appieno le tue idee espressive. Il legno, il ferro, i materiali di riuso (naturali o trasformati dalla mano dell’uomo) sono stati utilizzati, manipolati, modificati per ricrearli e per dare loro una nuova vita che esplicitasse la tua concezione di mondo, sia reale che fantastico, come hai ben compensato anche nel tuo bestiario “De Natura Animalium”.

Ma ti sei realizzato anche in concezioni artistiche più contenute e condivise: i tuoi bellissimi calendari in bianco e nero sono stati momenti di arte pura e sostanziale, opere d’arte anch’esse che ti hanno introdotto in tante famiglie monregalesi.

Le esposizioni ufficiali in tutta Italia (con le preoccupazioni legate al trasporto con il loro costo delle tue “ingombranti” opere), la gratificazione della volontà di averti protagonista alla Biennale di Venezia, le varie sedi prestigiose in cui sei stato ospitato, ti rendono uno dei grandi protagonisti dell’arte italiana contemporanea, forse non così apprezzato come avresti meritato.

Ma lungi da te vantarti ed avere sentimenti di protagonismo. Ti ha sempre caratterizzato una certa ritrosia a parlare dei tuoi successi e riconoscimenti artistici ed invece l’entusiasmo di condividere ogni nuova concezione della tua creatività artistica. Anche con i tuoi colleghi di scuola c’è stata da subito una grande sintonia, da tutti ammirato e stimato per l’importanza che hai saputo dare al rapporto umano e che supera la soglia di un anche solido rapporto professionale. Il tuo parere è sempre apprezzato e tenuto in grande considerazione. Siamo stati tra i creatori del Liceo delle Scienze Applicate (allora Liceo Tecnologico). Ci abbiamo creduto e ci siamo spesi per farlo crescere ed ora il solido rapporto che si è creato con gli ex-studenti ci fa capire che la direzione era quella corretta e che ciò che hai saputo dare loro, al di là delle nozioni, li ha innanzi tutto educati, formati e fatti crescere.

Il vero capolavoro da te creato, però, che trasfigura il tuo sguardo quando ne parli, è la tua amatissima figlia Ludo, di cui hai potuto godere appieno nella sua crescita ed evoluzione. Con Cristina e con lei hai trovato quella serenità esistenziale e quella completezza umana matura che solo un rapporto familiare vissuto con piena consapevolezza e trasporto può darti.