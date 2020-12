64 nuovi positivi e 62 guariti con 4 decessi, tornano a crescere i ricoveri sia ordinari che di terapia intensiva

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI



Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 718 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 107 dopo test antigenico), pari al 6,9 % dei 10.362 tamponi eseguiti, di cui 4.524 test antigenici. Dei 718 nuovi casi, gli asintomatici sono 305 , pari al 42,5 %.



I casi sono così ripartiti: 215 screening, 321 contatti di caso, 182 con indagine in corso; per ambito: 35 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 51 scolastico, 632 popolazione generale.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 193.091, così suddivisi su base provinciale:

• 17.141 Alessandria,

• 9.497 Asti,

• 6.669 Biella,

• 26.739 Cuneo (+64 rispetto a ieri quando erano stati 26.675 con un incremento di +136)

• 15.027 Novara

• 101.622 Torino

• 7.294 Vercelli

• 6.457 Verbano-Cusio-Ossola

• 1036 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

I RICOVERI OSPEDALIERI

I ricoverati in terapia intensiva sono 230 (+ 9 rispetto a ieri).



I ricoverati non in terapia intensiva sono 3409 (+20 rispetto a ieri).



Le persone in isolamento domiciliare sono 37.441



I TAMPONI DIAGNOSTICATI



I tamponi diagnostici finora processati sono 1. 877.409 (+10.362 rispetto a ieri), di cui 892.940 risultati negativi.



I DECESSI DIVENTANO 7.571



Sono 43 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale è ora di 7.571 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:



• 1.158 Alessandria

• 464 Asti

• 325 Biella

• 836 Cuneo (+4 rispetto a ieri quando erano 832 con un incremento di +8)

• 632 Novara

• 3.486 Torino

• 358 Vercelli

• 242 Verbano-Cusio-Ossola

• 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



144.440 PAZIENTI GUARITI



I pazienti guariti sono complessivamente 144.440(+702 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale:

• 12.394 Alessandria

• 7.278 Asti

• 4.406 Biella

• 19.505 Cuneo (+62 rispetto a ieri, quando i guariti erano stati 19.443 con un incremento di +820)

• 12.099 Novara

• 77.052 Torino

• 5.138 Vercelli

• 5.216 Verbano-Cusio-Ossola,