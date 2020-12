Cuneo è pronta al ritorno della scuola in presenza? "La proposta del "doppio turno" è inattuabile in diverse aree del Piemonte"

“La questione dell’orario e della compatibilità con i servizi e la vita degli studenti è il centro assoluto del dibattito rispetto alla proposta elaborata dalla Regione Piemonte. Nel piano strategico della città abbiamo dichiarato come la scuola sia al centro dell’attenzione: possiamo e dobbiamo riuscire a bilanciare le diverse esigenze in questa situazione di emergenza assoluta”.

A parlare è l’assessore cuneese Mauro Mantelli che, nella serata di oggi (lunedì 21 dicembre), è intervenuto nell’ultimo consiglio comunale del 2020 rispondendo a due interpellanze incentrate sulla ripresa della scuola in presenza programmata per il prossimo 7 gennaio 2021 - uno degli argomenti che in queste settimane di dicembre hanno tenuto banco con maggior forza nel dibattito pubblico – e le misure presentate dalla Regione rispetto al l’organizzazione oraria dell’attività scolastica e le tempistiche del servizio di trasporto pubblico (nell’ottica ovviamente di evitare situazioni di pericolo e potenziale contagio).

- LE INTERPELLANZE E I PARERI DEI CONSIGLIERI

Le interpellanze sono state presentate da Maria Luisa Martello (Cuneo Città d’Europa) e Maria Laura Risso (Centro per Cuneo), con quest’ultima che ha firmato la propria a quattro mani con la collega Tiziana Revelli (Solidali Democratici). Martello ha sottolineato come il piano regionale “a doppio turno” sia inattuabile in un territorio ampio e costituito di tanti piccoli centri come quello cuneese, e che sia stato realizzato senza il coinvolgimento dei dirigenti degli istituti; ha chiesto poi come verrà realizzato il servizio di trasporto pubblico scolastico della città a partire da gennaio 2021 e se sono stati previsti controlli rigorosi sul rispetto della capienza al 50%, l’utilizzo obbligatorio della mascherina e del distanziamento sociale. Risso e Revelli si sono concentrate invece più sul piano regionale vero e proprio, riprendendo le lettere inviate dai genitori degli alunni, dai rappresentanti degli studenti e soprattutto dai presidi degli istituti al Prefetto e al Presidente della Regione, tutti schieratisi contro la soluzione del “doppio turno”: comporterebbe seri rischi per l’organizzazione famigliare e personale dei ragazzi, riducendo il tempo a disposizione non solo per lo studio ma anche per le attività extra scolastiche. Molto meglio, secondo loro, la soluzione a settimane alterne identificata dai presidi della provincia di Cuneo, capace di non stravolgere l’organizzazione della vita ma anche di ridurre lo stress sul trasporto pubblico scolastico.

“La capienza di un autobus di linea è 80-110 persone per 13.50 m di lunghezza e 2.50 di larghezza: con il 50% della capienza massima possibile stiveremo da 50-60 persone a 70-80 in un solo mezzo che, nello spazio disponibile, è chiaro siano troppe per realizzare il necessario distanziamento sociale – ha sottolineato il consigliere Silvano Oggero nel proprio intervento - . Ci si contra insomma sui possibili assembramenti alle fermate dei pullman, ma questi si possono creare anche all’interno degli autobus stessi”.

Il consigliere “Beppe” Lauria ha citato e ringraziato la professoressa Sara Masoero e tutti i giovani studenti che si sono uniti alla sua protesta per il ritorno dell’attività scolastica in presenza: “Mi pare che gli sforzi siano tesi più a sottolineare le problematiche che a trovare soluzioni, perché tutte le criticità rilevate sono vere oggi come lo sono state a settembre; spero si faccia di tutto per superare gli ostacoli, senza inserirne sul percorso di nuovi”.

“Ci troviamo davanti a una situazione, anche cittadina, che ci pone tutt’altro che lontani da quelle di maggior contagio a livello nazionale – ha sottolineato il consigliere Ugo Sturlese, che si è anche dimostrato sostenitore delle proposte presentate appunto dai presidi degli istituti della provincia - , una realtà che non possiamo dimenticare: di contagiati a causa dell’affollamento sui mezzi del trasporto pubblico scolastico ce ne sono stati senza dubbio”.

- LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE

Proprio dagli ultimi due interventi dei consiglieri Lauria e Sturlese è partita la risposta di Mantelli: “Non possiamo sottovalutare la situazione attuale, e faccio presente a chi adotta un’ideologia fondamentalmente negazionista che non si possono individuare soluzioni senza aver prima compreso i problemi”.

“Siamo alla vigilia della riapertura scolastica e ci ritroviamo a dover assicurare il 75% della didattica in presenza e, allo stesso tempo, la capienza dei mezzi al 50%. La Regione ha elaborato una proposta, illustrata agli inizi di dicembre agli enti locali, con tre punti centrali: la lotta all’assembramento – alla quale stiamo lavorando, modificando la disposizione, il numero e le caratteristiche delle pensiline in città - , l’aumento del parco mezzi – e gran parte dei gestori locali hanno già messo a disposizione i propri pullman turistici- e, infine, la questione dell’orario scolastico. Se le prime due proposte regionali sono sostanzialmente condivisibili, la terza non tiene conto del fatto che una parte del Piemonte tra cui la nostra provincia non è densamente urbanizzato: la proposta del doppio turno è assolutamente ingestibile per queste aree, e abbiamo fatto presente la cosa durante l’incontro tenutosi in Prefettura lo scorso 15 dicembre”.