L’Eurocandidus acquisisce la lavanderia San Marco di Vado Ligure

La lavanderia industriale Eurocandidus di Mondovì, da anni punto di riferimento per hotel, ristoranti, spa, centri benessere e spiagge, in questi giorni ha acquisito la storica Lavanderia San Marco di Vado Ligure che, con oltre 47 anni di attività, è stata una tra le prime aziende liguri in questo settore.

Sono stati salvaguardati tutti gli undici dipendenti della Lavanderia San Marco che hanno così potuto mantenere il loro posto di lavoro all’interno del nuovo assetto societario.

L’idea dell’acquisizione nasce da una collaborazione in tempi Covid, durante il quale la proprietà della San Marco ha avuto necessità nel servizio di lavaggio con certificazione del marchio Q, Oltre il pulito qualità, promosso da Assosistema Confindustria e riconosciuto alle sole aziende munite di certificazione UNI EN 14065:2016 e linee guida Assosistema, riguardante il sistema di analisi del rischio e del controllo della biocontaminazione.

L’espansione in Liguria della lavanderia Eurocandidus iniziò più di vent’anni fa e viene ulteriormente rafforzata tre anni fa quando nel 2017 venne acquisita la lavanderia Clio Service di Albenga.

La lavanderia industriale Eurocandidus che negli anni ha intuito l’evolversi di un mercato offrendo un servizio 24/24 e 7/7, ha oggi il suo principale sviluppo nelle province di Cuneo, Asti, Torino, Imperia, Savona, Genova e anche nella Costa Azzurra fino a Mentone.

Ci sono diversi progetti che nei prossimi anni verranno attivati per migliorare sempre di più la rete di distribuzione nell’intera regione Liguria, attraverso l’unità logistica di Savona.





