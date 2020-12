Narzole affranta per la scomparsa di Pietro: "Un ragazzino buono e solare, tutto il paese lo piange"

Una notizia straziante quella diffusasi oggi nel centro langarolo. La comunità narzolese piange infatti un suo giovanissimo componente, Pietro Dotta, 14 anni compiuti lo scorso 29 settembre, mancato ieri all’Ospedale "Regina Margherita" di Torino a causa di un male improvviso e gravissimo, che in poco più di un mese se l’è portato via sconvolgendo la vita della sua giovane famiglia.



Ad annunciarne la scomparsa sono la mamma Elisabetta e il padre Giuseppe, insieme alla sorellina Gaia e alla nonna Teresina. Una famiglia giovane e unita, ben voluta e molto conosciuta anche perché in paese gestisce un noto negozio di elettrodomestici, mentre il papà è un apprezzato elettricista.



Pietro aveva iniziato da pochi mesi la prima classe del corso di Scienze Umane presso il Liceo "Da Vinci" di Alba. "Uno dei miei ragazzi – spiega con commozione il parroco don Angelo Carosso, ricordandolo come una delle figure più assidue nell’oratorio del paese –. Un ragazzino solare, sereno, buono e simpatico, preciso nei suoi doveri e che amava le cose ben fatte, ben inserito nella sua classe delle scuole medie, che aveva terminato in estate, mentre solo a settembre aveva fatto la cresima insieme ai suoi compagni: un gruppo molto unito, che si era meritato il plauso del vescovo. Mai avremmo pensato di trovarci a piangerlo oggi, insieme a tutta la comunità narzolese, stretta ai suoi cari per una notizia che ci riempie di tristezza".



Per volontà della famiglia, sarà proprio l’oratorio del paese a ospitare i funerali di Pietro, mercoledì 23 dicembre alle ore 15. Le esequie saranno precedute da due momenti di preghiera in programma questa sera e domani, lunedì 21 e martedì 22 dicembre, alle ore 20.30, trasmessi in streaming tramite la pagina Facebook del parroco (https://www.facebook.com/angelo.carosso).



La salma verrà trasferita in oratorio di Narzole martedì alle ore 15, fa sapere la famiglia, che non chiede fiori, ma opere di bene.