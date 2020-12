Non si fermano le iniziative della Biblioteca di Bra per promuovere la lettura

L’impossibilità di accedere ai locali di via Guala 45 non ferma le tante iniziative della Biblioteca civica Arpino di Bra, a cominciare dalle attività di promozione della lettura dedicate alla fascia Young Adult 12-19 anni che sono riprese nel mese di dicembre, anche se con modalità diverse dal passato a causa delle norme anti-Covid.

E così, sabato 5 dicembre 2020 Giorgio Scianna, autore tra gli altri di “Cose più grandi di noi” (Edizione Einaudi), ha incontrato in collegamento a distanza gli studenti della 4° D del Liceo Giolitti-Gandino per una masterclass sulle tecniche narrative. Ventisei tra ragazze e ragazzi hanno dialogato con lo scrittore sull’importanza del dialogo e dell’io narrante, confrontando classici della letteratura con i romanzi e le serie tv più amate dai giovani.

Ancora gli studenti di Bra protagonisti, questa volta però in veste di scrittori, nell’incontro di giovedì 17 dicembre con la casa editrice Bonomo. In collegamento da San Lazzaro di Bologna è avvenuta la presentazione del libro “L’audacia della paura”, antologia di racconti scritti dai partecipanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado al workshop di scrittura creativa tenuto da Alberta Zama, editor della casa editrice. Alla presenza dei professori Giuseppe Caruso e Daniela Oddenino, coordinatori dell’iniziativa e degli scrittori in erba, il sindaco Giovanni Fogliato e il presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura Fabio Bailo hanno ribadito l’importanza e l’impegno che l’Amministrazione comunale ripone nei progetti culturali dedicati ai giovani braidesi. Nell’occasione sono stati letti gli incipit dei racconti più meritevoli ed è stata lanciata la seconda parte del workshop previsto in primavera. Il libro è disponibile in formato cartaceo e in formato digitale gratuito sul sito www.bonomoeditore.com.

Venerdì 18 dicembre si è invece tenuto un appuntamento formativo dedicato al corpo docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’aggiornamento bibliografico delle più interessanti novità editoriali Young Adult, a cura di Caterina Ramonda. Numerosi romanzi, fumetti e libri di saggistica sono stati proposti come consigli di lettura e strumento per percorsi didattici. Prossimi aggiornamenti il 3 febbraio con un appuntamento sul tema della “casa” e il 4 marzo su un argomento specifico ancora in via di definizione.

Per informazioni e adesioni contattare la Biblioteca al 0172413049 o via mail a biblioteca@comune.bra.cn.it. Le iniziative che rientrano nell’ambito del progetto “Young Adult, good readers” sono realizzate grazie al contributo della Compagnia San Paolo di Torino.