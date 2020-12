Riqualificazione di Parco Parri, l'appello dell'ANPI: "Salviamo i graffiti del SOE, sono reperti storici della Resistenza"

Con il procedere del progetto di riqualificazione e realizzazione del nuovo "Parco Parri" rischiano seriamente di scomparire i graffiti dello Special Operations Executive presenti nelle casermette di piazza d'Armi a Cuneo.

L'ANPI ha preso pubblicamente posizione in loro difesa, sostenendo il loro essere reperti storici che testimoniano episodi importanti della Resistenza e della II^ Guerra Mondiale nella città di Cuneo.

Il SOE è stata un'organizzazione britannica creata nel luglio 1940 con il compito di operare dietro le linee tedesche in accordo con le formazioni sovversive dei vari territori per ribaltare l'attività nazista "dall'interno". Fondato nel segreto più assoluto, il corpo è stato uno dei pilastri dell'offensiva inglese nel corso della II^ Guerra Mondiale e ha portato alla creazione dell'analogo organismo statunitense dell'Office of Strategic Services (OSS), più conosciuto a livello di cultura popolare.