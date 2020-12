Intervento in corso dei vigili del fuoco di Mondovì e Cuneo per lo spegnimento di un incendio in un casolare abbandonato nel comune di Villanova Mondovì in via Cavour all'interno della frazione Branzola.

Non ancora note le cause dell'incendio. Sul posto una squadra da Mondovì e l'autobotte da Cuneo. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 17,20. Al momento non sembrano essere coinvolte altre abitazioni, nè persone.