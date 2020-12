Bonus spesa seconda edizione, le domande entro il 4 gennaio

Entro il prossimo 4 gennaio 2021 i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19, potranno chiedere di ottenere i buoni spesa finanziati dal Fondo di solidarietà alimentare per la seconda edizione della provvedimento. Il modulo è scaricabile in link qui sotto oppure si può ritirare in carta dall'apposito espositore al piano terra del palazzo comunale, in via Cavour 28.