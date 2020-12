Coppia di anziani truffati per 81mila euro da un ‘fantomatico’ avvocato

Un sedicente avvocato di origini torinesi esperto in aste, una situazione economica difficoltosa e 81mila euro di bonifici e versamenti in contanti nell’arco di due anni: questa la vicenda portata all'attenzione del Tribunale di Cuneo, che vede coinvolta una coppia di ex ristoratori di Lisio, nel monregalese, che accusano G.S. di averli truffati.

I due anziani nel 2011 avrebbero affrontato un periodo finanziario molto critico al quale, avrebbero provveduto con la immediata la vendita dei terreni dell’ex albergo-ristorante di Lesegno per i quali, tempo addietro, avevano ottenuto un finanziamento da 400 milioni di lire dalla Regione Piemonte. G.S., spacciandosi per un avvocato, avrebbe garantito loro di poter bloccare l’esecuzione dell’asta attraverso un escamotage giuridico. I due, rincuorati, avrebbero quindi continuato a elargirgli denaro fino all’aprile 2013, sia con bonifici su conti a lui intestati sia con prelievi a cui era indicata la causale.

A fare da ponte tra il fantomatico avvocato e i coniugi, un geometra con il quale l’imputato si sarebbe conosciuto nel 2006, a seguito di un’asta giudiziaria. Secondo il geometra, presente in aula, G.S. si sarebbe affiancato a due studi legali torinesi, dando adito di essere competente in materia giurisprudenziale, soprattutto per ciò che attiene alle aste: “È stato lui a interpellare i proprietari del fabbricato di Lesegno, il cui valore io avevo stimato in700mila euro. Mi disse ‘ce la sentiamo di dare una mano a questi signori?’ Mi convinse a collaborare con lui nella ricerca di appigli per bloccare la vendita” ha dichiarato il testimone .

L’imputato, recidivo, al momento si trova agli arresti domiciliari e sarà sottoposto all’esame da parte del Giudice il 12 marzo prossimo.