Savigliano, Giorgis (M5S) sul Fondo di Ricostruzione Ue: "L'Amministrazione intercetterà queste risorse?"

Che cosa ha fatto e prodotto in tal senso questa Amministrazione e soprattutto come intenda procedere per il futuro in modo da poter intercettare queste risorse".

A rispondere è l'assessore all'urbanistica Paolo Tesio, il quale specifica come l'intenzione dell'Amministrazione sia orientata verso un'azione provinciale piuttosto che comunale: "Intendiamo procedere in sinergia con tutto il territorio nella presentazione di progetti strategici, in quanto riteniamo sia il modo più efficiente ed efficace per intercettare queste risorse".

E in tal senso ha elencato le linee di sviluppo del processo “Invito a presentazione mappatura dei progetti da candidare al PNRR, a partire dal Piano strategico di posizionamento di Cuneo al 2029” che si è svolto nei mesi di ottobre e novembre in collaborazione con la Provincia e la Fondazione CRC:

1. Un paese completamente digitale

2. Un paese con infrastrutture più sicure ed efficienti

3. Un paese più verde sostenibile

4. Un tessuto economico più competitivo e resiliente

5. Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane

6. Una pubblica amministrazione a servizio dei cittadini e delle imprese

7. Investiamo nella formazione e nella ricerca

8. Un'Italia più equa e inclusiva

9. Un ordinamento giuridico più moderno e attraente.

"L’Amministrazione - scrive inoltre Tesio - è consapevole dell’importanza del Fondo di Ricostruzione e delle risorse che verranno destinate al rilancio dell’economia e agli investimenti, ed altrettanto consapevole che occorre muoversi in sinergia con le altre realtà locali e presentare non solo progetti con valenza comunale, ma anche progetti a livello territoriale".