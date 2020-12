Croce Rossa Italiana: cos'è cambiato dopo l'emergenza sanitaria (VIDEO e FOTO)

Doppi guanti, visiera protettiva, calzari e tuta. Così i volontari della Croce Rossa Italiana di Savigliano si preparano per uscire e rispondere a una richiesta di intervento.

Sono turni intesi, diventati ancora più intensi dopo l'emergenza sanitaria. "Abbiamo dovuto adattarci alle nuove procedure di sicurezza - spiega Roberto Botta, presidente del Comitato CRI di Savigliano - ma anche a un aggravio del lavoro per far fronte ad esempio alle richieste del Comune, dalla Regione e dall'Asl stessa per coprire servizi come fare assistenza al prelievo dei tamponi o alle vaccinazioni antinfluenzale, nonché la consegna di farmaci e alimenti di coloro che non possono uscire".

"Nei momenti di massima emergenza, siamo arrivati anche 30 interventi giornalieri" racconta Andrea Testa, giovane volontario saviglianese. "Adesso per fortuna la situazione è più stabile, siamo sui 15 interventi, ma dipende sempre dai giorni".

"I costi sono aumentati perché dobbiamo garantire la massima sicurezza ai nostri operatori" aggiunge Botta "per fare un esempio, le scatole di guanti, che usiamo doppi, sono passate da 2,50 euro a 12 euro".