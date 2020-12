Il Lions Club Saluzzo-Savigliano dona due caschi con luci led al reparto di Otorinolaringoiatria del Santissima Annunziata

Due caschi con luce frontale, da utilizzare sia nelle visite con il paziente sia per illuminare il campo operatorio, sono state donate dal Lions Club Saluzzo-Savigliano al reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Savigliano.

“Sono molto lieta di aver realizzato con i soci questo service - ha dichiarato la presidente Laura Gissi, accompagnata, per l’occasione, da buona parte del direttivo -. Il nostro club è nato nel 1963, è il più antico dopo quello di Cuneo e conta molti service su territorio. Quest’anno, con il Covid, abbiamo deciso di puntare l’attenzione sulla Sanità e abbiamo scelto con il Commissario dottor Guerra, questo specifico intervento.”

Molto soddisfatto il direttore della struttura, Toni Pazzaia: “Accetto con entusiasmo queste apparecchiature, utili sia in sala sia in ambulatorio o al letto del paziente. Si tratta di un dispositivo, con una luce frontale a led che illumina il campo di interesse, non vincolato a un cavo e senza problemi di contaminazione”.

Nel corso del 2020 i Lions Saluzzo-Savigliano avevano già donato dispositivi di protezione individuale all’ospedale, per affrontare in sicurezza l’emergenza covid.