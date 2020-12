Il Consiglio comunale dei ragazzi porta nelle case di Rifreddo il calendario 2021

Nei giorni scorsi i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi, consiglieri senior e diversi volontari hanno portato nelle case degli abitanti del paese il calendario di Rifreddo 2021.

Un'elaborazione grafica che presenta delle belle immagini della località e delle manifestazioni che nel corso dell'anno si svolgono nello stesso ma, anche, l'indicazione di tutte le informazioni legate ai passaggi della raccolta rifiuti e del verde.

L'iniziativa è partita con numerosi incontri online che hanno portato alla realizzazione della pubblicazione e ad una raccolta fondi per le scuole cittadine. Infatti i rifreddesi che lo vorranno, potranno fare un offerta per migliorare la situazione dei due plessi scolastici cittadini. Un'azione che si può fare in tutti i negozi del paese fino a fine gennaio.

Una bella iniziativa che si aggiunge a quella dei presepi virtuali (a cui tra l’altro si può ancora partecipare contattando la mail ccr.rifreddo@gmail.com ed il numero Whatsapp 329.7907892) e che dimostra come il CCR rifreddese sia sempre attivo.

Ovviamente molto contenti il sindaco Cesare Cavallo e gli amministratori comunali. “Anche in questo periodo difficile - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - gli incontri con il CCR, guidati dall’educatore Andrea Besso, non si sono fermati e si è portato a termine un bel progetto che tra l'altro porterà nuovi fondi per l’offerta didattica dedicata ai bambini e ai ragazzi rifreddesi”.