Team del Baruffi di Mondovì e del Virginio di Cuneo al secondo e terzo posto del progetto nazionale "conoscere la Borsa"

Il team “Businnes Guys” del “Baruffi” di Mondovì (composto da Mattia Bella, Liliam Ximena Córdova Cruz, Ilaria Somà e Luca Tealdi della classe IV rim) e il team “2 della 4° Agr” dell’Istituto “Virginio-Donadio” di Cuneo (composto da Francesco Ariaudo, Andrea Corrado, Davide Santero e Veronica Viada della classe IV A) hanno conquistato la seconda e la terza posizione della classifica nazionale del progetto “Conoscere la Borsa 2020”, preceduti solo dal team team “Money_bag” dell’Istituto “Marconi” di Civitavecchia.

Un risultato di grande rilievo, a cui si aggiunge il secondo posto nella speciale classifica della Sostenibilità conquistato dal team “B Girls” dell’Istituto “Guala”di Bra (composto da Anna Boggione, Valentina Bori, Anita Gastaldie Angela Moio della classe IV A).

Conoscere la borsa – progetto promosso in provincia di Cuneo da CRC Innova con il sostegno della Fondazione CRC ed il patrocinio del MIUR - ha visto l’adesione di 16 Istituti Superiori (Istituti Tecnici “Bonelli”, “Grandis” e “Delpozzo” “Virginio-Donadio” di Cuneo, “Einaudi” e “Da Vinci” di Alba, “Baruffi” di Mondovì, “Guala” e “Mucci” di Bra, Licei “Peano-Pellico” e “De Amicis” di Cuneo, “Bodoni” e “Denina” di Saluzzo, “Giolitti-Gandino” di Bra, “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, “Arimondi-Eula” di Savigliano) e ha coinvolto 379 team, con oltre 1200 studenti.

A livello europeo sono circa 30 mila squadre, per un totale di oltre 100 mila studenti, che per tre mesi si sono impegnati a testare, attraverso una simulazione online, le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a sperimentare strategie di investimento. A ogni squadra è stato assegnato un capitale virtuale di 50 mila euro, da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali borse europee: la simulazione si è svolta su un portale web dedicato.

Gli studenti cuneesi hanno potuto partecipare ad alcuni webinar dell’Agenzia Formativa Taxi 1729, che hanno approfondito temi di stretta attualità economica, e periodicamente è stata predisposta ed inviata una rassegna stampa di approfondimento e aggiornamento su tematiche economiche, sociali e finanziarie di attualità.

“Siamo contenti che le squadre della provincia di Cuneo abbiano confermato l’ottima tradizione di successi delle ultime edizioni, in un anno particolare che ha visto il progetto Conoscere la Borsa reiventarsi e trovare nuove modalità operative” afferma il presidente di CRC Innova, Michelangelo Pellegrino. “Conoscere la Borsa è un progetto storicamente sostenuto dalla Fondazione per offrire ai giovani un’occasione interessante e informale di educazione economica. L’attenzione alle giovani generazioni è centrale per la nostra istituzione e sarà una nostra priorità per i prossimi 4 anni” afferma il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta.