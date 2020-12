Mondovì: alla Croce Rossa il contributo della BCC Pianfei e Rocca de' Baldi

In questo nuovo periodo di emergenza Covid, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi, ha pensato di dare un contributo con la donazione di Mascherine FFP2 al Comitato CRI di Mondovì, destinate ai volontari e ai dipendenti che svolgono servizio anche presso tutte le sedi della Croce Rossa dislocate sul territorio. Tutto per salvaguardare la salute di chi è in servizio sulle ambulanze come degli utenti stessi.