Solidarietà e aiuti alle famiglie bisognose e alle case di riposo del Fossanese

La Confartigianto Fossano, (comprendente i comuni di Bene Vagienna, Lequio T., Sant’Albano Stura, Salmour, Trinità, Vottignasco, Centallo) ha voluto fare la sua parte in questo momento particolarmente difficile, deliberando di devolvere un piccolo ma sentito contributo, consistente in pacchi alimentari omaggio. Un aiuto concreto e immediato ad alcune famiglie bisognose del territorio, nonché ad alcune strutture, quali la casa di riposo S. Anna-Sordella, il Craveri, l’Istituto Mons. Signori di Fossano e la RSA di Benevagenna, come segno di gratitudine per la loro responsabile operosità in questo difficile momento.

Un progetto promosso e voluto dal presidente Comm. Clemente Malvino e da subito sostenuto da tutto il direttivo Fossanese, che vuole a vario titolo sottolineare la propria vicinanza al mondo artigiano, ai propri anziani e non solo, ai bisognosi così intensamente provati dall’aggressività e dall’imprevedibilità del momento attuale. Il sapere di aver generato un sorriso e ricevuto un emozionato grazie è stato il migliore apprezzamento che ci si poteva aspettare per questa iniziativa.

Un grazie a nome della presidenza e del direttivo della Confartigianato Fossano a chi ha reso possibile la realizzazione di questa iniziativa solidale, a quanti si sono adoperati alla sua riuscita, in primis la Cassa di Risparmio di Fossano, come sempre vicina ed attenta al territorio, gli artigiani della zona di Fossano, la Confartigianto Imprese Cuneo, l’Auser, la Segheria Chiapella e il caseificio Sepertino di Marene.