Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Sassuolo 3-0, i sogni "nascosti" dell'astro nascente Ekaterina Antropova: "La Nazionale?...sarebbe molto bello" (VIDEO)

C'è un futuro ancora tutto da scrivere, ma quello di Ekaterina Antropova, l'opposto diciassettenne del Green Warriors Sassuolo, sembra destinato a grandi traguardi. In molti la considerano l'astro nascente della pallavolo. Anche in una serata dove le Pumine di Delmati sono riuscite a contenere i suoi poderosi attacchi, l'Antropova ha dimostrato di avere nel proprio bagaglio numeri da campionessa.

Con i 19 punti messi a segno al PalaManera è già arrivata ad un totale di 287 punti realizzati in questa stagione. Bottino che le permette di consolidare il primo posto della speciale classifica delle migliori opposto della serie A2. Decisamente niente male per una diciassettenne di 202 centimetri di altezza. Nata a Akureyri, un centro in Islanda di circa 19 mila abitanti, la giovane opposto del Sassuolo ha vissuto i primi anni della sua infanzia in Russia, a San Pietroburgo, per poi trasferirsi in Italia ed iniziare così il cammino di ascesa verso l'élite della pallavolo.

Un cammino che la statuaria giocatrice sta affrontando con impegno, bruciando una dopo l'altra le tappe di questa avventura sportiva. Facile ipotizzare che l'Antropova in A2 sia solo di passaggio e che già nella prossima stagione ci sarà qualche società della massima serie pronta a scommettere su di lei. Ecco l'intervista rilasciata ai nostri microfoni da Ekaterina Antropova al termine del match di ieri pomeriggio e che ha visto la Lpm Bam Mondovì imporsi sul Sassuolo per 3-0: