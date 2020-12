Sci di fondo: OPA Cup, Davide Ghio undicesimo nella mass start junior

A Riale, in Val Formazza, si è disputata la seconda giornata di competizioni valide per l’OPA Cup. In programma le mass start in skating.

Nella 20 km senior maschile, al termine della classica gara di studio tipica di questo format al maschile, non certo uno spettacolo per tanti appassionati di sci di fondo, è arrivato il successo del francese Adrien Backscheider davanti all’azzurro Mirco Bertolina e l’andorrano Irineu Esteve Altimiras. In 19ª posizione a 30” dal vincitore è giunto il primo dei piemontesi in gara, Lorenzo Romano (Carabinieri), staccato nel finale dopo essere stato con i migliori per oltre tre quarti di gara. Più indietro Daniele Serra (Esercito), che ha concluso 42° a 2’19” ed Alberto Piasco (Valle Stura) 53° a 4’03”.

23ª l’unica piemontese al via della 15 km senior femminile, Elisa Sordello (Entracque), staccata di 2’19” dalla vincitrice, Ilaria Debertolis (Fiamme Oro), brava ad imporsi nel finale su Ilenia Defrancesco (Esercito) ed Anna Comarella (Fiamme Oro).

Altra bella prestazione di Davide Ghio (Entracque) nella 15 km di Opa Cup Junior. Il classe 2004 ha concluso ancora una volta all’11° posto, terminando la gara a 32” dal francese Gaspard Rousset che ha vinto davanti all’italiano Nicolò Cusini e lo svizzero Antonin Savary. Ancora una volta però il piemontese si è messo in mostra, visto che davanti a lui hanno chiuso sette 2001 e tre 2002.

Gli altri sette atleti AOC al via si sono piazzati così: 27° Gabriele Rigaudo (Entracque), 29° Martino Carollo (Entracque), 42° Simone Negrin (Prali), 43° Lorenzo Castoldi (Entracque), 47° Samuele Giraudo (Valle Stura), 48° Andrea Gastaldi (Valle Pesio), 51° Filippo Tranchero (Valle Pesio).

Infine 20ª posizione finale di Elisa Gallo (Entracque) nella 10 km di Opa Cup Junior femminile. La piemontese ha concluso a 1’59” dalla svizzera Nadja Kaelin, che ha vinto davanti alle connazionali Anja Weber e Marina Kaelin. 37ª l’altra piemontese in gara Maddalena Somà (Valle Pesio).