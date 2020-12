Ospedale di Verduno: il vescovo Brunetti benedice la cappella intitolata al beato Valfrè

Mercoledì 23 dicembre, alle ore 15.30, monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba nonché vescovo delegato per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Piemontese, benedirà ufficialmente l'altare della nuova cappella interna all'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" nella celebrazione della Messa.



La cappella, di cui sono appena terminati i lavori di realizzazione, è intitolata al beato Sebastiano Valfrè, religioso originario del centro langarolo (Verduno, 9 marzo 1629 - Torino, 30 gennaio 1710).



Non potendo accogliere tutti all'interno, per motivi di spazio e nel rispetto del distanziamento fisico, sarà possibile seguire in diretta la celebrazione, o rivederla in seguito, attraverso il canale Youtube Parrocchie UP50 di Bra .