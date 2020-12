Fossano: scontro tra due veicoli in località Tagliata

Scontro tra due veicoli in località Tagliata a Fossano. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, all’altezza dell’incrocio con via Tourvilla. Ferita una donna di 50 anni di Govone, trasportata in codice giallo all'ospedale SS Annunziata di Savigliano.

Momentaneamente bloccata la strada statale 231.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra di Cuneo, gli operatori del 118, due pattuglie della polizia locale di Fossano per i rilievi del caso.