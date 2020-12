Pranzano al ristorante ma al momento del conto pagano con banconote false: questa l'accusa, due allevatori a processo

I fatti contestati sono avvenuti in un ristorante di Trinità, il 28 agosto 2018. Quel giorno gli imputati, due allevatori, C.G. e G.M., erano lì a pranzo e la ristoratrice avrebbe ricevuto un pagamento anomalo. I due, in concorso fra loro, devono ora difendersi davanti al Tribunale di Cuneo dalle accuse di truffa, di detenzione di banconote contraffatte e dalla loro messa in circolazione. “I titolari dell’osteria vennero a denunciare l’utilizzo di due banconote false da 20 euro usate per il pagamento di un pranzo: i biglietti sono state sequestrati e mandati alla banca.”

Nell’autunno 2018, C.G. e G.M. sono stati coinvolti da un’indagine del comando stazione di Bene Vagienna per alcune perquisizioni. A casa di C.G. gli inquirenti trovarono alcune banconote da 20 euro contraffatte, che avevano lo stesso numero seriale di una delle due spese al ristorante. La ristoratrice, sottoposta al riconoscimento fotografico, ha riconosciuto C.G. ma non G.M.

Un maresciallo capo a quel tempo in servizio a Bene Vagienna: "Sapevamo che circolavano banconote da 20 euro false. Nel mese di novembre, a seguito di perquisizioni delegate, sono state rinvenute cinque banconote da 20 euro tutte con lo stesso numero di matricola. Le perquisizioni a carico di C.G. e G.M. sono state effettuate a seguito di truffe su acquisti di gasolio tramite assegni: il gasolio veniva scaricato una volta a casa di G.M. e una volta a casa di C.G. Le persone che hanno presentato querela conoscevano l’identità dei due soggetti”.

L’udienza è stata rinviata al 9 febbraio prossimo per la discussione.