Scende a 26 il numero di positivo al Coronavirus a Dronero

Il 17 dicembre risultavano a Dronero 35 persone positive. Arriva, aggiornato a ieri, lunedì 21 dicembre, un nuovo bollettino Covid-19 da parte degli organi competenti.

Fortunatamente si è registrato un ulteriore diminuzione dei contagi ed attualmente risultano 26 persone positive. I dati aggiornati sono consultabili sul sito della Regione Piemonte.

L’invito per tutti i cittadini a continuare a rispettare le norme nell’uso della mascherina e nel distanziamento sociale, sebbene non sia facile soprattutto in questo periodo natalizio.