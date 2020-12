Yeppon, le offerte e il cashback: quando lo shopping diventa vantaggioso

Per tutti gli utenti dell'e-commerce Yeppon, da qualche tempo è in vigore una novità davvero interessante: si tratta dello Yeppon Club, che costituisce una interessante primizia in questo ambito. Il merito è di un meccanismo di cashback attraverso cui si può essere pagati per tutti gli acquisti che vengono eseguiti. Ciò vuol dire che si guadagna in base a quanto si spende. Proprio tale formula è il fiore all’occhiello dello Yeppon Club: in virtù degli acquisti compiuti sul sito è possibile entrare nel settore del cashback al fine di ottenere crediti che in seguito si potranno spendere su Yeppon.

Un club davvero esclusivo

Con lo Yeppon Club si può beneficiare di numerosi vantaggi, paragonabili a quelli offerti da un club esclusivo: non tutti ne possono usufruire, ma solo coloro che si iscrivono al sito di Yeppon. Il tutto può essere effettuato in virtù di una rapida e comoda procedura; dopo che l’account è stato creato e confermato, si può iniziare lo shopping tra gli oltre 1000 siti partner di store online.

Le proposte di Yeppon per lo smart working

Una caratteristica davvero interessante di Yeppon è la sezione promo, dove si possono trovare sconti interessanti per gli articoli destinati allo smart working. In un momento storico in cui milioni di persone solo nel nostro Paese si trovano costrette a lavorare da casa, ecco che risulta conveniente poter contare su un catalogo di prodotti come stampanti, smartphone e computer disponibili a prezzi contenuti. Il ricco assortimento include anche gli schermi piatti, gli schermi a led e le cassettiere da ufficio: insomma, non solo dispositivi tecnologici, ma anche complementi di arredo per trasformare un angolo della propria casa in una zona studio.

Il cashback: caratteristiche e vantaggi

Ora hai capito perché scegliere Yeppon conviene: qui trovi tante offerte sui grandi elettrodomestici e su molti altri prodotti di qualità. Grazie al credito che si può accumulare tramite il cashback, si ha a disposizione una discreta somma che si può sfruttare per tutti gli articoli che fanno parte del catalogo di Yeppon: non solo quelli elettronici, ma anche gli indumenti, i ricambi per auto, eccetera. Lo Yeppon Club è a tutti gli effetti la prima piattaforma mondiale con cashback multisito integrato. Il negozio online, inoltre, è al 100% italiano; è online da ben 10 anni, a dimostrazione della sua comprovata affidabilità.

Tutto ciò che c’è da sapere su Yeppon

Le consegne dei prodotti sono organizzate da Yeppon con cadenza oraria. In tutto sono ben 400mila gli articoli presenti in catalogo. Ogni ordine eseguito può godere della tracciabilità istantanea, mentre la velocità delle consegne è uno dei punti di forza di questo e-commerce, che consente ai clienti di valutare gli articoli comprati e propone un servizio di assistenza attivo in qualunque momento. La sede operativa è a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, e qui chi lo desidera ha la possibilità di ritirare gli acquisti in prima persona. Il 15% dei clienti opta per questa soluzione: un modo per evitare i costi di spedizione.

Come è fatto Yeppon

Tutti gli articoli di Yeppon presenti in catalogo presentano una scheda descrittiva con tanto di video e foto, grazie a cui è possibile scoprire nel dettaglio le specifiche tecniche e le potenzialità dei prodotti. Se è vero che il mercato dello shopping su Internet si dimostra dinamico e in continua evoluzione, ecco che la risposta di Yeppon è rappresentata da un ricco assortimento di prodotti che, per altro, si amplia sempre di più, aggiornando le offerte e le promozioni previste per assecondare le necessità e le richieste della clientela.