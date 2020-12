Il Covid blocca anche la festa del Tarluc in Alta Valle Stura

Le attività previste per la festa del Tarluc in Alta Valle Stura, sono state annullate sulla base delle nuove normative anti-covid, e rinviate al prossimo anno. Rimane invece attivo il contest fotografico ispirato al tarluc, termine che nella lingua d’oc indica il fenomeno per cui, da novembre a febbraio, in Alta Valle Stura, il sole sorge al mattino, scompare dietro la cima del monte Ubac, per poi comparire nuovamente nel pomeriggio: in questo periodo l’Alta Valle ha, per così dire, due soli.