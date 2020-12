Enaip: da studente ad operatore

Cosa fare dopo la terza media? Scegli EnAIP!

EnAIP mette al centro della sua offerta formativa ragazzi e ragazze che si riconoscono in un'intelligenza di tipo manuale.

Esiste un’intelligenza profonda nella manualità e nell’uso delle mani che permette loro di conoscere e sviluppare le proprie competenze.

Dopo un percorso triennale di qualifica diventeranno così, nel loro campo, dei bravi "operatori". Ecco i 5 indirizzi.

ELETTRICISTA

TERMO-IDRAULICO





MECCANICO AUTO

BARISTA E CAMERIERE

CUOCO

Ciascun percorso prevede anche un periodo di stage in azienda della durata di 300 ore: si tratta di un’occasione unica per ogni allievo ed allieva per conoscere da vicino il lavoro scelto e mettersi in gioco fin da subito, oltre che un’opportunità per farsi conoscere e apprezzare.

La direttrice Alessia Cesana, da settembre alla guida del centro, racconta in un’intervista: “Sogno un centro in cui allievi e colleghi si sentano parte di una grande famiglia, capace di coltivare competenze, ambizioni e talenti in un clima di reciproca stima. Sogno una formazione professionale in cui le “mani sporche” siano il simbolo della dignità e di una cooperazione proficua e costante con le aziende del territorio. Ma “sognare” è un verbo ambiguo, che tante volte viene associato ad aspirazioni irrealizzabili. Non è il mio caso: sono del tutto certa che questi obiettivi siano alla portata della straordinaria squadra che ho la fortuna di coordinare”.