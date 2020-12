Saluzzo, l'associazione Octavia sostiene il futuro dell'Ospedale Civile: acquistate alcune copie del calendario solidale 2021

L'Associazione Officina delle idee - per il futuro dell'Ospedale civile di Saluzzo, nata nel 2017 da un gruppo di saluzzesi a cui stava particolarmente a cuore il futuro di questa struttura sanitaria e retta da un direttivo, presieduto dal dr. Giovanni Damiano, ha realizzato un calendario solidale a tiratura limitata di notevole caratura artistica. Il lavoro racchiude nelle sue pagine le opere di dodici importanti e noti artisti saluzzesi, a partire dalla copertina che propone uno scatto di Fabrizio Giordano dentro l’Ospedale stesso la scorsa primavera, per condurre ciascun osservatore verso un anno di speranza e per guardare ad ogni mese che verrà con occhi diversi. Il calendario raccoglie immagini delle creazioni di Piero Bolla e Nicola Bolla, Araldo Cavallera, Alessia Clema, Franco Giletta, Ugo Giletta, Sandro Midulla, Lorenzo Griotti, Guido Palmero, Rosanna Pasero, Caterina Rinaudo e Anna Valla, accompagnate da pensieri in libertà.