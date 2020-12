Solidarietà: I lavoratori dell’Ipercoop Mondovicino donano 12 pacchi spesa alle famiglie in difficoltà

I lavoratori dell’Ipercoop Mondovicino hanno donato 12 pacchi spesa ad altrettante famiglie in difficoltà, consegnandoli stamattina all’Associazione Nazionale Alpini, che si prende cura di molte persone in condizione di disagio e quindi saprà recapitarli a coloro che in questo momento ne hanno più bisogno.

Alla raccolta hanno partecipato molti lavoratori, donando ciascuno una piccola cifra, per dare un segnale tangibile di vicinanza alle tante persone che hanno bisogno di aiuto, magari proprio perché hanno perso il lavoro a causa della pandemia.

“Noi che in questi mesi abbiamo continuato a lavorare, pur tra mille difficoltà – spiega il direttore dell’Ipercoop Mondovicino Cosimo Giudice – non possiamo che essere solidali con chi invece ha dovuto chiudere la propria attività o è stato messo in cassa integrazione. Sappiamo che si tratta di un piccolo contributo, ma speriamo possa portare un po’ di serenità a chi sta attraversando un momento difficile. Anche se la nostra Cooperativa sta sostenendo in molti modi le tante associazioni impegnate nel contrasto alla povertà, ad esempio attraverso il progetto Spesa sospesa, noi lavoratori abbiamo voluto fare qualcosa in più, donando in prima persona, per essere di supporto al nostro territorio”.