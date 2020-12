TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile (gir. Ovest): Lotta a tre per il primo posto. La Futura Busto Arsizio aggancia il quinto posto. A Santo Stefano sei squadre in campo

Natale è alle porte, con speranze, emozioni e voglia di una serena normalità. Non è da meno il campionato di Serie A2, con tanti recuperi interessanti da qui fino al termine di questo sfortunato ed infausto 2020. Nell’ultimo turno di campionato, il 7° di ritorno della regular season, l’Acqua & Sapone Roma ha rispettato i pronostici, superando in trasferta l’Exacer Montale per 0-3. Solo nel terzo set le Emiliane hanno creato dei grattacapi alle laziali, ma alla fine le giallorosse hanno centrato l’obiettivo.

Non ha perso terreno l’Eurospin Pinerolo, che contro un avversario ostico come la Sigel Marsala ha conquistato una vittoria preziosa, anche in questo caso per 3-0. Prosegue, dunque, la lotta a distanza per il primo posto tra Roma, Pinerolo e la Lpm Bam Mondovì. La squadra di Delmati ha inflitto un secco 3-0 al Green Warriors Sassuolo. Una vittoria che, visto il valore delle avversarie, alla vigilia non era così scontata, ma De Nardi e compagne sono riuscite a contenere gli attacchi di Ekaterina Antropova (19) e di Karola Dhimitriadhi (14), ex di turno, riuscendo a centrare la settima vittoria stagionale.

Mondovì che vanta il primato di essere l’unica squadra dell’intera serie A2 ad aver sempre conquistato almeno un punto in ogni gara disputata. Ennesima prova di maturità superata per le pumine, che con tre gare da recuperare in più rispetto la Roma possono a pieno titolo contendere alle capitoline e al Pinerolo il primato in classifica del girone. Dopo due sconfitte consecutive è tornata alla vittoria la Futura Busto Arsizio, che in casa dell’Hermaea Olbia ha ottenuto una vittoria limpida per 0-3. Nella squadra lombarda ottime prove per Francesca Michieletto (18) e per Giuditta Lualdi (16).

Futura che grazie a questo successo è salita al 5° posto in classifica, anche se il Sassuolo ha solo un punto di ritardo con una gara in meno. Domenica si è giocata anche Cus Torino-Club Italia Crai, valida come recupero della settima giornata di andata. In campo si assistita ad un’autentica battaglia sportiva, dove alla fine l’ha spuntata il Cus al tie-break, dopo circa due ore di gioco. Nella squadra di coach Chiappafreddo da segnalare la performance della giovane centrale Eleonora Batte, per lei 14 punti ed una percentuale di efficacia in attacco dell’89%. Nel giorno di Santo Stefano sono in programma tre gare, tutte valide come recuperi dell’ottava giornata di andata.

Il Pinerolo ospiterà il Cus Torino, mentre la Lpm Bam Mondovì sarà impegnato nel match interno contro la Futura Busto Arsizio. Per le Pumine di Delmati l’obiettivo è quello di vincere per accorciare le distanze dal primo posto. Derby Emiliano in Sassuolo-Montale, con la squadra di Barbolini favorita per un ritorno al successo dopo il 3-0 subito a Mondovì. Ecco il quadro dei risultati, la classifica e le prossime gare in programma:

I risultati della 7^ giornata di ritorno

Lpm Bam Mondovì G.W. Sassuolo 3 - 0 Hermaea Olbia F. Busto Arsizio 0 - 3 Eur. Pinerolo Sigel Marsala 3 - 0 Club Italia Crai Cus Torino Rinv Exacer Montale A&S Roma 0 - 3

Recupero 7^ giornata di andata

Cus Torino Club Italia Crai 3 - 2

La classifica

Pos. squadra Gare giocate punti 1 A & S Roma 12 28 2 Eur. Pinerolo 11 23 3 Lpm Bam Mondovì 9 21 4 Sigel Marsala 12 19 5 F. Busto Arsizio 13 19 6 G. W. Sassuolo 12 18 7 Cus Torino 11 15 8 Hermaea Olbia 11 12 9 Club Italia Crai 11 10 10 Exacer Montale 10 3

I recuperi dell’8^ giornata di andata – 26/12/2020