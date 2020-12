Biglietti d’autore realizzati dall’artista Francesca Semeraro per gli auguri nel segno della Zizzola

Biglietti d’autore realizzati dalla pittrice Francesca Semeraro per augurare “Buone Feste” ai braidesi e non solo.

Il biglietto mostra l'icona di Bra e il simbolo delle festività: la Zizzola e naturalmente l’albero di Natale. Dal loro incontro sono nati degli auguri stilizzati in forma di acquerello che 'accompagneranno' in modo originale ogni strenna.

Questo biglietto, oltre ad essere un esempio di raffinata creatività, rappresenta un omaggio a Bra, città dove il ‘marchio di fabbrica’ di Francesca Semeraro è già presente in altre installazioni. Basti pensare all’intera parete della sala donazioni dell'Avis, trasformata in un albero da cui si dipana un mare di farfalle.

Solo una delle tante tappe dell’artista consacrata dall’edizione 2020 della biennale Wab, che l’ha premiata per il talento e per il linguaggio che sa esprimere attraverso le sue opere.

Non c’è Natale senza auguri e così il bigliettino di Francesca Semeraro, disegnato ad hoc per la città di Bra, è stato adottato dall'Amministrazione comunale, che lo ha inviato in segno di buone feste ai suoi interlocutori istituzionali.

Per l’artista è sicuramente una bella soddisfazione, condivisa su Facebook con tutti gli amici: “Grazie al Comune di Bra per avermi dato modo di partecipare agli auguri attraverso questo disegno acquarellato, che possa portare un messaggio di semplicità e leggerezza per questo particolare Natale 2020”. Ne abbiamo tutti bisogno.