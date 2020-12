Bra riceve la visita del comandante del II Reggimento Alpini

Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, il vicesindaco Biagio Conterno e alcuni rappresentanti della Giunta comunale hanno ricevuto oggi, nella sala consigliare “Achille Carando” per uno scambio di auguri natalizi, una rappresentanza del II Reggimento Alpini di stanza a Cuneo guidata dal comandante tenente colonnello Giuseppe Sgueglia. All’incontro ha partecipato anche il capogruppo dell’Associazione Nazionale Alpini di Bra, Tonino Ciancia.



“E’ stato un onore ricevere la visita del II Reggimento alpini a cui Bra, tre anni fa, ha dato la cittadinanza onoraria – commenta il sindaco Fogliato. - Il breve incontro di oggi è nuova testimonianza del forte legame tra la città e il corpo degli Alpini: sia storicamente, se pensiamo all’importante epoca storica delle caserme cittadine, sia oggi con tante iniziative in ambito educativo e di protezione civile che coinvolgono le ‘penne nere’”.



Anche il comandante Sgueglia ha sottolineato l’importanza dell’impegno degli Alpini, sia dei professionisti che dei membri Ana, in diversi ambiti, in particolare a contatto con i giovani e come presenza attiva sul territorio.