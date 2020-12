Grande successo “Vinci ogni giorno una MINI Countryman Plug-In Hybrid”

Da una settimana i clienti Eurospin posso partecipare al concorso che permette loro di vincere una bellissima autovettura MINI Countryman plug-in hybrid.



Partecipare è molto semplice:



· Vieni a fare una spesa di almeno 30 euro da Eurospin Cuneo



· Conserva lo scontrino dove troverai il tuo codice di 17 caratteri alfanumerici



· Vai sul sito internet www.unaminialgiorno.eurospin.it



· Inserisci nel form i tuoi dati e quelli del tuo scontrino per partecipare al concorso



· Scopri subito se hai vinto!



Eurospin è sinonimo di “spesa intelligente” ovvero offrire prodotti di qualità al giusto costo, ponendosi in questo modo come prima scelta per i consumatori italiani nel rapporto prezzo/qualità.



Il punto vendita EuroSpin si trova, in corso Francia 40, a Cuneo

Facebook https://www.facebook.com/Euro-Spin-Cuneo-1483827591847082/