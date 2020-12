Savigliano: il presepe dell'ospedale torna nella Chiesa di San Giovanni Battista

Hanno finito di allestirlo ieri sera, ma per Natale il presepe costruito dai volontari Paolo Bonamico e Antonio Soldano accoglierà anche quest'anno i fedeli nella chiesa di San Giovanni Battista in Savigliano.

Per 32 anni hanno allestito il presepe all'ingresso dell'ospedale SS Annunziata, ma dall'anno scorso si sono spostati di location per questioni tecniche.

Come ogni anno, il presepe di circa 15 metri quadrati, interamente realizzato a mano, presenterà diverse novità, una in particolare però: "La luce. Non vi sveliamo proprio tutto, se andrete a vederlo capirete" spiegano i due presepisti che aggiungono "proprio perchè siamo in tempo di pandemia abbiamo pensato che queste tradizioni devono essere continuate. Sono tradizioni che per noi cristiani credenti danno: gioia ed esaltano la Fede ma, anche per coloro che non frequentano la chiesa entearvi e vedere in una piccola capanna, spoglia e priva di " ricchezze" così tanta luce e amore, in un tempo così buio può essere d'aiuto, un messaggio di speranza".,

Da oggi, martedì 22 dicembre e per tutto il tempo delle festività sarà possibile visitarlo. La chiesa è sempre aperta.