Bra: i parcheggi disponibili nelle Festività

Nei pomeriggi di martedì 22 e sarà possibile parcheggiare gratuitamente nel cortile del Liceo “Giolitti-Gandino” e, dal 23 dicembre e per tutto il periodo delle Festività, sarà a disposizione per la sosta anche il cortile delle ex Maschili.

Si ricorda che da qualche giorno sono disponibili 52 nuovi posti auto a sosta libera in via Vittorio Veneto, ad integrazione di quelli già presenti in loco grazie alla copertura della linea ferroviaria Bra-Alba.

Prosegue inoltre l’iniziativa della sosta gratuita in zona blu promossa dalla Giunta comunale di Bra che, dopo la sospensione dei due scorsi sabati, resta ancora valida nelle giornate del 24 dicembre e di 2 gennaio.