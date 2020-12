Rimosso anche l'ultimo cantiere sulla statale 20 del colle di Tenda verso Limone Piemonte

Ingenti i danni provocati dall'alluvione di inizio ottobre alla statale 20 del colle di Tenda, erosa in più punti dalla furia del torrente Vermenagna. La strada, purtroppo, non collega più l'Italia e la Francia perché l'imbocco del tunnel di Tenda è distrutto ma, ancor più, non esiste la strada fuori dalla galleria.

Ma era necessario, comunque, intervenire lungo la statale per Limone Piemonte e per gli impianti di risalita. E Anas, competente sulla SS20, ha lavorato a gran ritmo per riaprirla completamente e per rimuovere gli impianti semaforici che consentivano il transito a senso unico alternato.

E stamattina è stato rimosso anche l'ultimo cantiere, quello dal km 97+480 al km 97+600 in zona Santa Lucia. Rirpistinata, quindi, la regolare circolazione su tutta la tratta fino a dopo l'abitato di Limone Piemonte.