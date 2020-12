Vernante, l’Anas ha rimosso l’ultimo cantiere per il ripristino dei danni alluvionali sulla Statale 20

Anas ha completato la ricostruzione della piattaforma stradale a Vernante (km 97,500), sulla Statale 20 “del Colle di Tenda e Valle Roja”.



Da oggi – fa sapere l’ente stradale – il tratto è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni senza il senso unico alternato. Si tratta dell’ultimo cantiere di lavoro attivato a ottobre per il ripristino dei danni alla sede stradale causati dall’evento alluvionale e dalla piena del torrente Vermenagna.



Completati a inizio dicembre gli interventi di ricostruzione dei rilevati e delle difese spondali in corrispondenza del km 100,500 e del km 102,100, con la rimozione del cantiere a Vernante la Statale 20 è tornata percorribile senza limitazioni fino a Panice Sottana (km 107).



L’importo complessivo degli interventi attivati da Anas lungo la Statale 20 per far fronte ai danni causati dall’evento alluvionale ammonta a circa 5 milioni e 500 mila euro.