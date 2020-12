Volley maschile A2 - Cuneo verso il recupero della trasferta con il Pool Libertas Cantù, Tiozzo: "Servirà imporre il nostro gioco fin da subito"

Dopo le quattro vittorie consecutive, di cui le ultime tre tutte in casa, Cuneo torna a giocare in trasferta per il recupero dell’8^ giornata ospite del Pool Libertas Cantù, mercoledì 23 dicembre alle ore 20.30, rigorosamente a “porte chiuse” come previsto dal protocollo.

Partita importante per Pistolesi e compagni che tornano a giocare in un campo diverso da quello casalingo dopo un mese.

I cuneesi, in solitaria al terzo posto della classifica con 16 punti (8 giornate su 10 disputate e 6 vittorie), affronteranno Monguzzi e compagni, reduci dalle sconfitte con Ortona e Mondovì, dopo 3 giornate di stop a causa Covid-19. La squadra di coach Battocchio, infatti, si presenta al match con i biancoblù in decima posizione con 6 punti (6 giornate all’attivo di cui 2 vincenti). Il Club canturino è alla nona partecipazione al campionato di Serie A2, l’ottava consecutiva, e ha visto molti cambiamenti rispetto alla passata stagione. In primis il campo di gioco, che non è più lo storico Parini, ma il tempio del basket femminile, il PalaFrancescucci. A dirigere la panchina, coach Matteo Battocchio, affrontato da Cuneo sia negli anni di B quand’era al Volley Parella Torino, che lo scorso anno in A3 con Cisano Bergamasco. La rosa brianzola, reduce dall’uscita di scena del giovane regista ceco Dzavoronok (classe ‘01), alla prima stagione in Italia, al momento vede assegnato il ruolo al confermato Regattieri (classe ‘00). L’esperienza è garantita da Capitan Monguzzi al centro e Butti libero, affiancati dagli schiacciatori Bertoli e Mariano. Confermato anche Mazza al centro e Motzo nel ruolo di opposto. La panchina vede poi una carrellata di giovani ben attrezzati, come il secondo opposto Malvestiti, gli schiacciatori Galliani e Corti, il secondo libero Picchio e il centrale Gianotti.

Coach Serniotti: "Cantù è una squadra pericolosa perché mette in campo la personalità e l’abilità tattica del suo allenatore". Ex dell’incontro gli schiacciatori Alessandro Preti, a Cantù nelle stagioni 2015/16 e 2018/19, e Nicola Tiozzo nel roster del Club canturino nel 2015/16.

Nicola Tiozzo: "E’ passato diverso tempo dalla stagione a Cantù, la prima nella mia carriera in squadra con Alessandro, poi entrambi abbiamo fatto un buon percorso e ci siamo affermati nella categoria ed è positivo ritrovarsi ed essere insieme gli ex di giornata. Sarà sicuramente bello tornare a giocare contro Cantù, una società a cui voglio molto bene, già affrontata diverse volte da avversario nelle passate stagioni, ma ogni volta è piacevole rincontrarli, sebbene l’atmosfera sarà diversa non essendo più al Parini. Mi aspetto una partita molto difficile, dove noi dovremo cercare d’imporre il nostro gioco fin da subito e affrontarla con il massimo impegno e determinazione."

Il match si svolgerà a porte chiuse ma sarà in diretta libera sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link: https://youtu.be/RJz2B9ojDeI.

Ufficializzato il recupero della 3^ giornata, mercoledì 20 gennaio alle ore 17.00, in trasferta a Castellana Grotte.