A Niella Tanaro doni natalizi per over 85 e alunni delle scuole (FOTO)

A Niella Tanaro il Natale è arrivato con un po' di anticipo per anziani e bambini della scuole. I consiglieri comunali Daniela Giacheri e Aldo Beccaria, su una "slitta a quattro ruote" hanno consegnato i doni natalizi dell'amministrazione comunale per gli over 85, 35 in paese e 26 in casa di riposo, per i 24 alunni della scuola dell'infanzia e per i 32 della primaria.

"Il Natale è sempre un periodo importante per la nostra comunità: un momento di intimità, festeggiato con la consegna dei pacchi regalo ai bambini delle scuole, all'asilo e agli anziani della casa di riposo con più di 85 anni, persone meravigliose con tanto bisogno di affetto e considerazione." - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "Quest'anno viviamo le festività in un momento particolare e difficile, ma ci tengo che giunga a tutti, da parte mia e di tutta l'amministrazione un grande augurio, con la speranza di tornare alla normalità, potendo tornare a veder giocare i bambini, vedere i visi spensierati di tutti. Buon Natale!".

"Quest'anno la consegna dei doni di Natale è avvenuta in 'modalità covid': mantenendo le distanze e senza contatti." - spiega Daniela Giacheri, consigliere al sociale e alla scuola - "Gli anziani del paese avrebbero voluto offrirci il caffè e scambiare due parole in più, come facevamo gli scorsi anni, purtroppo ci siamo limitati a un saluto a distanza, lasciando loro un pensiero di Natale".

Un modo per scaldare i cuori e far sentire la vicinanza davvero a tutti in questo 2020 che ci vede più "lontani".

"I doni per la casa di riposo sono stati affidati alla direttrice, Cristina Gamba. Il tour di consegne ha poi fatto tappa alla scuola dell'infanzia e alla primaria, è stata una grande emozione, per accoglierci i bambini hanno intonato "Jingle Bells" - conclude Giacheri - "Speriamo di aver donato un sorriso, ancora auguri per un sereno Natale".