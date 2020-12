Bra: variazioni di orario per Biblioteca e Informagiovani nelle Feste

Nel periodo delle Festività Natalizie 2020-2021 il servizio Informagiovani e la Biblioteca civica osserveranno orari modificati rispetto al consueto.



In particolare, l’ufficio Informagiovani sarà chiuso giovedì 24 e giovedì 31 dicembre. Nei giorni 28 e 29 dicembre, 4 e 5 gennaio i relativi servizi saranno disponibili dalle 10 alle 13, su prenotazione (tel. 0172.438241 – mail: informagiovani@comune.bra.cn.it) per colloqui e supporto nella redazione del curriculum vitae.



La Biblioteca civica “Giovanni Arpino” sarà chiusa giovedì 24 e 31 dicembre e sabato 2 gennaio. Prosegue negli altri giorni, secondo i consueti orari di apertura, il servizio di prestito libri “take away”, con prenotazione dei volumi desiderati allo 0172.413049 o all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it e ritiro su appuntamento, nel cortile dei locali di via Guala 45. Il catalogo della Biblioteca di Bra consultabile sul sito www.librinlinea.it. Sempre attivo, inoltre, il prestito digitale gratuito attraverso la piattaforma MLOL – Media Library on Line: maggiori informazioni su come fruire del servizio sul sito www.comune.bra.cn.it, nell’area tematica della Biblioteca, oppure contattando la struttura civica.