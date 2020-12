Busca, gli auguri di Marco Gallo: "Ora più che mai indispensabile essere razionalmente ottimisti"

Già a gennaio abbiamo incominciato a sentir parlare di un pericoloso nuovo virus individuato in Cina, mai nei primi tempi pareva un’eventualità lontana che arrivasse qui, invece presto sarebbe diventato il responsabile di un’emergenza planetaria e anche a Busca siamo stati costretti, dall'inizio di marzo, a fare i conti con la pandemia.

Nonostante tutte le difficoltà incontrate in questo 2020, non abbiamo mollato. Il lavoro dell’amministrazione è andato avanti da un lato per affrontare l’emergenza, che si è manifestata a diversi livelli, sociale, sanitario, economico, dall’altro abbiamo provveduto anche ad avviare diversi importanti progetti.